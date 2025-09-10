俳優の當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜後10：00）の最終話が、あす10日に放送される。それに先立って、當真と松岡茉優からのコメントが寄せられた。【場面写真】変わらない！輝く笑顔を見せる綾瀬千早（広瀬すず）原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、