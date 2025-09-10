米Appleは9月9日（現地時間）、製品発表会「Apple Event」を開催し、その中でiPhone 17シリーズに搭載する最新プロセッサ「Apple A19 / A19 Pro」を発表した。「Apple A19 / A19 Pro」発表。iPhone 17シリーズに搭載、iPhone 17 Proではベイパーチャンバー冷却へiPhone 17シリーズでは搭載プロセッサが標準モデルからハイエンドモデルまで刷新されている。これに用いられたのが今回発表された「Apple A19 / A19 Pro」。iPhone 17に