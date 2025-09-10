約２５キロの大減量に成功した小山千春（５３）が、日々のルーティンを明かした。小山のトレーニング歴と大会出場歴はともに４年。東京ボディビル・フィットネス連盟主催「第６０回東京ボディビル選手権大会」（７月２１日、かつしかシンフォニーヒルズ）のフィットモデル１６３センチ以下級で優勝を遂げた。トレーニングを始めたきっかけは「コロナ太り」だという。?バズーカ岡田?こと日体大の岡田隆教授（４５）が著作した