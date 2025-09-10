自民党の総裁選が９日に今月２２日告示、１０月４日投開票という日程になることが正式に決まった。すでに出馬の意思を固めているのは茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、そして、高市早苗前経済安全保障担当相だ。前回は決選投票で涙をのんだ高市氏だが、今回は有利な条件がある。総裁選は党員・党友の投票を含むフルスペック型で行われることが決まった。国会議員票２９５票と党員票２９５票の合わせて計５９０票で争われる。