米国の６９歳の陸上選手が、複数のステロイドを服用していたことが発覚し、出場停止となった。英メディア「デーリー・メール」によると、全米陸上マスターズ屋外選手権（７月、アラバマ州ハンツビル）の男子砲丸投げ６５歳以上の部で１２．５５メートルを投げ、他の１０人の選手を抑えて優勝したマイケル・フッカー（６９）が、ドーピング違反のため３年間のスポーツ出場停止処分となった。尿サンプルからメステロロンと合