価値観やライフスタイルの変化などで、友人との関係が自然と終わることはよくあるものだ。しかし、身に覚えのない「酔っぱらい電話」によって絶縁することになったという悲痛なエピソードが寄せられた。秋田県の60代女性には、小中高と同じ学校に通った幼馴染がいた。ところが今から16年前に、ある電話1本がきっかけで絶縁することとなったという。（文：林加奈）「心の支え」「彼女に恥じないように頑張ろうと思った」が……女性