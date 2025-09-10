女優の松岡茉優が１０日放送の日本テレビ系「ちはやふる―めぐり―」（當真あみ主演、水曜・後１０時）の最終回に、永世クイーンの若宮詩暢役で出演することが発表された。末次由紀氏の同名人気漫画が原作で、３部作の映画「ちはやふる―上の句・下の句・結び―」（広瀬すず主演）の１０年後の世界が舞台。最終回では、東京都予選で、全国大会出場をかけて戦う梅園高と瑞沢高の決戦の様子が描かれる。若宮は映画版に登場した