６月３日に亡くなった長嶋茂雄さん（享年８９）の「逝去記念礼拝」が９日、母校の立大キャンパス内礼拝堂にて行われた。立大ＯＢや関係者ら約１１０人が大スターをしのんだ。長嶋さんと同学年の立大野球部ＯＢで、４年時には主将を務めた元阪急、阪神の本屋敷錦吾さん（８９）も駆けつけた。追悼の言葉では長嶋さんを「しげ」と当時のあだ名で呼び、巨人入団を決めた当時を「そのときのしげのうれしそうな顔は、今でも忘れられ