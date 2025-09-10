◆第７９回セントライト記念・Ｇ２（１５日、中山・芝２２００メートル）菊花賞トライアルの第７９回セントライト記念・Ｇ２（１５日、中山＝３着まで優先出走権）でレッドバンデが重賞初制覇に挑む。前走の１勝クラスが５馬身差の大楽勝。春のクラシック出走はかなわなかったが、独オークス馬を母に持つ良血が開花の時を迎えている。大竹調教師も「青葉賞で争った馬たちが結果を出しているし、いい競馬をしなきゃならないと思っ