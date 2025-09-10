「５４」で実に鮮烈なデビューを果たしたのが槙原寛己だ。愛知・大府から８１年ドラフト１位で入団。２年目の８３年、４月１６日の阪神戦（甲子園）で初登板先発すると、１５０キロの速球を武器に０―０のまま９回を投げきり延長戦に突入。自軍がようやく１点を奪うと、その裏もマウンドを譲らず１―０の完封勝利を飾ったのだ。この年、３１試合に登板し３完封を含む１２勝（９敗１セーブ）を挙げ新人王に輝く。「５０」の駒田