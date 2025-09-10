確信は裏切られたが、それ以上に心が動いた。７日に閉幕したフィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（ＣＳ）、木下グループ杯（大阪・関空アイスアリーナ）。米国の男子選手「ＧＯＫＵＥＮＤＯ」の名を見て、興味が湧いた。ＧＯＫＵは、人気アニメ「ドラゴンボール」の主人公、孫悟空が由来だろう。そう勝手に思い込んで聞いたら、当人はニカッと笑って言った。「（悟空とは）関係ないんですよね。僕、５月生まれで。