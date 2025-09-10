Ｊ２ジュビロ磐田は９日、ホーム・今治戦（１３日）に向けてヤマハ大久保グラウンドで公開練習。Ｊ１昇格へ向けて、リーグ戦は残り１０試合。大卒ルーキーのＭＦ角昂志郎が２戦ぶりの勝利を誓った。ジョルディ・クルークスが８月に横浜Ｍへ移籍したことで、ポジションがトップ下から右サイドに移行。この日のミニゲームでもサイドを積極的に攻め上がってチャンスを作った。右サイドバック為田大貴との連係も深まっており、「ジ