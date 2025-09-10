今月５日から７日まで中国・韶関市で行われた「アジアカデット、ジュニア＆Ｕ２１空手道選手権」に、静岡・御殿場西高から４選手が出場。３人が金メダルを獲得した。優勝したのはジュニア女子個人組手５３キロ級の宍戸珠子（みこ、３年）と同６６キロ級の片岡美月（２年）、カデット（１４、１５歳）４７キロ級の山本はな（１年）。ジュニア６６キロ超級に出場した片岡優月（２年）は５位だった。９日に取材に対応した同校空手