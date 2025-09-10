Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは９日、静岡・焼津市内でホーム・大分戦（１３日）に向け公開練習を行った。５日にはホームタウンの牧之原市周辺で台風１５号による突風が発生し、甚大な被害が出た。ＤＦ中川創主将らイレブンは地元に勇気を届ける１勝に意欲を見せた。牧之原市では台風による突風により住宅の屋根が吹き飛ばされ、電柱が倒れるなどの被害が出た。中川創は「（練習場の）すぐ近くの町で（藤枝を）応援してくれている方も多い