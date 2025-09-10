公園のベンチが勝手に改造され、鉄製のレールが接着されていた。一体、誰がなんのために？問題のベンチがあるのは神奈川県厚木市にある公園。のんびりとした時間が過ごせる住民の憩いの場となっている。そんな公園に使用禁止となっていたベンチがある。厚木市都市みらい部公園緑地課古性健さん：ここの今、色が変わっている部分に接着剤のようなもので鉄のレールが6mに渡って張り付けられていました。8月25日、厚木市の職員が