【ロンドン共同】英ロンドンで9日、世界的なワイン品評会、インターナショナル・ワイン・チャレンジ（IWC）の日本酒部門の最優秀賞「チャンピオン・サケ」が発表され、山梨銘醸（山梨県）の純米大吟醸「七賢白心」が選ばれた。