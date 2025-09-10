イスラエル軍は9日、イスラム組織ハマスの幹部を殺害するため中東カタールの首都ドーハに空爆を行ったと発表しました。ハマスの発表によりますとこの空爆で、幹部5人が死亡したということです。カタールの首都・ドーハで9日、大きな爆発が起きました。この爆発はイスラエル軍の空爆によるもので、軍は「ハマスの幹部を殺害するために攻撃を行った」と発表しました。地元メディアなどによりますと、ドーハではハマスの幹部がアメリ