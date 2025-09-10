日本代表は現地9日に行なわれる国際親善試合で、アメリカ代表と対戦する。この一戦に先立ち、米メディア『YARDBARKER』が日本代表の印象を「国際的な成功に向けて持続可能な基盤を築いている」としつつ、次のように記述している。「ワールドカップの準備において日本ほど冷静で効率的なチームはそう多くない。サムライブルーはアジア予選で素晴らしい成績を収め、世界で初めて2026年大会への出場権を獲得した。過去1年間で日本はオ