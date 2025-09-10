（写真：ロストコーナー／PIXTA）【写真】ユニクロのエアリズム（シームレスタイプ）で驚くほど快適に過ごせます「通勤で汗だくになる」日常は、身だしなみの正解を変えつつあります。ちょっと歩くだけで汗が噴きだす30〜35℃の炎天下では、暑さ対策はもちろんのこと、「急激な温度変化から体を守る工夫」も欠かせません。今年の残暑は、暑さが続くことが予測されるため、今回は「猛暑通勤時代の着こなし」について解説します。素