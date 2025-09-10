阪神打線を7回無失点に封じたDeNAケイ(C)産経新聞社セ・リーグ3位のDeNAは、9月9日の阪神戦（甲子園）に3-0の完封勝利を飾った。先発したアンソニー・ケイが7回3安打無失点と好投。2回には2点二塁打を放ってみせた。ケイの独壇場だった。初回二死から味方の失策で、走者二塁のピンチを背負ったが、4番・佐藤輝明を153キロの高めツーシームで空振り三振。これで勢いづいた。【動画】「バースみたい」と大反響！DeNAケイの左中間