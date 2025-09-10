オランダ1部NECナイメーヘンでプレーする小川航基、佐野航大、塩貝健人。現在、小川と佐野は日本代表、塩貝はU-22日本代表の一員として、国際舞台を戦っている。20歳の塩貝は、昨夏に慶應義塾大学ソッカー部からNECに加入した快速フォワード。欧州挑戦1年目の昨シーズンは5ゴールを記録するなどブレイクした。『VI』によれば、ベルギー1部アンデルレヒトがこの夏の移籍期限最終日に塩貝らの獲得を狙っていたという。ベルギーの名門