ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）に主人公・蔦屋重三郎の妻・てい役で出演中の女優・橋本愛が夏のフェスに“参戦”した様子を公開した。橋本は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「楽しすぎて化粧全落ち。＃ｓｕｍｍｅｒｓｏｎｉｃ２０２５」と記し、「サマソニ」の会場での写真をアップ。「拝めました。最高でした。最高の夏でした！！！夏〜まだ終わらないで〜〜」とつづった。