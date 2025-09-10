FIFAワールドカップ26欧州予選・グループKの第6節が9日に行われ、セルビア代表とイングランド代表が対戦した。イングランドは、試合開始前の時点で4試合を消化し、勝ち点「12」でグループKの首位に立っている。対するセルビアは消化数が1試合少なく、勝ち点「7」でグループ2位に位置している。イングランドにとってはセルビアを突き放すチャンスであり、一方のセルビアにとっては勝ち点差を縮めるチャンスだ。試合は、イング