【MLB】ドジャース3ー1ロッキーズ（9月8日・日本時間9日／ロサンゼルス）【映像】大谷の爆速打球で投手が動かない9月8日（日本時間9月9日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“目の覚めるような一撃”に、相手投手が思わず動きを止めた場面が話題となっている。7回裏・ドジャースの攻撃。この回ドジャースは2死一塁と、勝ち越しの走者を置くと、この場面で打席に立