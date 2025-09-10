Image: Apple これ、単純に値上げではないのです。iPhone 17シリーズが発表。価格は12万9800円となっていて、昨年のベースモデルであるiPhone 16から5,000円の値上げ。まぁ、関税の影響やらもありますからしょうがないですよねぇ…。なんて思っていたんですが、よくよく見て気が付きました、今年のiPhone 17のストレージは256GBスタートです！昨年と価格を比較してみますと…■iPhone 1612万