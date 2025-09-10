2026年のアジア大会に向け、名古屋市南区の大同大学で9月9日、無差別殺傷事件を想定した訓練が行われました。大学の構内で次々と人をはねる車…。車から降りて来た男が学生を切りつけます。警察のほか、学生たちも参加し、犯人の男に襲われたケガ人の手当てをするためのテントの設営や、治療の優先順位を決める「トリアージ」の手順を確認しました。参加した学生：「（アジア大会の）ボランティアにも参加して、何か一