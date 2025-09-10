現地時間９月９日、ワールドカップ欧州予選でグループIの首位ノルウェーがモルドバ代表とのホームゲームに臨んだ。前日にイスラエル代表を５−４で下したイタリア代表に勝点３差と縮められただけに、ここで白星を掴んで再び引き離したいところだ。そんなプレッシャーをものともせず、ノルウェーは６分にハーランドのアシストからミューレのゴールで先制。続く11分には相手のミスを誘ったミューレのお膳立てから今度はハーラン