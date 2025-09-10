◆ＪＥＲＡセ・リーグ先発の戸郷は８奪三振と数字上では、それなりかもしれないが本来のピッチングとは程遠い。一番の原因はストレートにこれまでのような威力とコントロールがないこと。力のある速い真っすぐで押して、キレがありボールになるフォークを投げるのが武器なんだが、真っすぐはいかないし、フォークにキレがないから見極められ、空振りが取れない。このままではＣＳも苦しい内容になってしまう気がするよ。そ