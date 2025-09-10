大相撲の新小結・安青錦（２１）＝安治川＝が９日、東京・江東区の部屋で出稽古に来た幕内・藤ノ川（２０）＝伊勢ノ海＝と三番稽古を行い、連続で１０番取って９勝１敗と圧倒した。立ち合いで強烈な突き放しを見せるなど、新境地も披露。年６場所制となった１９５８年以降初土俵で最速（付け出しは除く）となる、所要１２場所で新三役に昇進した新鋭は「１１勝の壁を越えたい」と秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）へ充実の