◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）マルティネスが９回の１イニングを無失点に抑え、今季４０セーブ目。松山（中）の３９セーブを抜いて、セ・リーグの最多セーブ争いで再び単独トップに立った。シーズン４０セーブ以上は１１人で延べ１９人目、巨人では３人目。自身は中日で４３セーブを挙げた昨年に続き、２年連続で２度目だ。４０セーブ以上を複数回マークした投手は回数投手＝所属と年度５岩瀬