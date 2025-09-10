（NY時間16:09）（日本時間05:09）時間外 オラクル＜ORCL＞268.74（+27.23+11.27%） オラクル＜ORCL＞が日本時間５時過ぎに６－８月決算（第１四半期）を発表し、時間外で株価が大幅高。２６年度通期のクラウドインフラの売上高見通しは７７％増の１８０億ドルを見込んでいる。 MINKABU PRESS編集部野沢卓美