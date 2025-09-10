NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3682.20（+4.80+0.13%） 金１２月限は続伸。時間外取引は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ見通しを受けて買い優勢となったが、ドル安一服をきっかけに利食い売りが出た。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、米雇用者数の年次改定で下方修正されたことを受けて一代高値を更新したが、ドル安が一服したことから、利食い売りが出て上げ一服となった。 MINKA