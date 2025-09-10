先月の大雨の影響で運転を見合わせていたJR宗谷線の幌延ー稚内間が昨夜から運転を再開しました。（林記者）「復旧工事が完了し宗谷線が運行を再開します」JR宗谷線は、先月26日に降った大雨で大きな被害がでて幌延―稚内間で運休が続き、代行バスを運行するなどして対応していました。JR北海道によりますと線路の復旧工事が完了したことからきのう夜は特急列車1便のみ運転を再開しました。（埼玉からの観光客）「きょう