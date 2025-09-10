警察の仕事に興味を持ってもらおうと中学生を対象にした鑑識などの体験会がオホーツクの美幌町で開かれました。この体験会には美幌中学校の2年生が参加しました。生徒たちは警察官から指導を受けながら指紋を採取する鑑識作業などを体験しました。（参加した中学生）「粉の加減が難しかったが（指紋が）うまく取れたときは達成感があってよかった」「難しいけど警察の人がこんな仕事をしていると知られて楽しかった」生徒た