◇セ・リーグ巨人6−4広島（2025年9月9日東京D）巨人のリチャードが9日に本拠地・東京ドームで行われた広島戦で今季2本目の満塁弾。巨人で1シーズンに満塁本塁打2本は23年の大城卓以来2年ぶり。移籍1年目に限ると、95年広沢克己、00年江藤智、03年ペタジーニ、19年炭谷に次いで6年ぶり5人目となった。