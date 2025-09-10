◇セ・リーグ巨人6−4広島（2025年9月9日東京D）体勢は崩された。それでも、確かな手応えがあった。初回。2―1と勝ち越してなおも1死満塁。巨人・リチャードが衝撃の一発で勝利を呼んだ。床田の137キロツーシームに泳がされながらも、打球は左翼席へ一直線。大歓声を浴びながらダイヤモンドを一周した。「みんながつないで“うわー”って思いながら。でも絶対に打つと思って入りました」結果的に、2番・キャベッジの中