オーディション番組「timelesz project−AUDITION−」（タイプロ）の候補生として人気を集めた西山智樹（25）前田大輔（25）が9日、都内で、初のファンミーティング「TAG SEARCH−0 to BRAND−」を開催した。2人体制では最初で最後のファンミ。新メンバーを探すプロジェクト「TAG SEARCH」を進行中で、西山は「年内にグループとしてデビューしたい」と明言。6、7人を想定しているという。「3年以内にアリーナ、6年以内にドーム」