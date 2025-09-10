クロスバー直撃の渡邊センス（41）が写真週刊誌「フライデー」発行元の講談社に損害賠償や訂正記事を求めた裁判の尋問が9日、東京地裁で行われた。渡邊や講談社の編集者が双方代理人弁護士の質問に応じた。渡邊は記事掲載後の影響を聞かれて涙する場面もあり、講談社側へ「間違った記事を何度も拡散されて、私の気持ちを考えたことはありますか」と直接訴えた。判決日は11月25日に決まり、10月2日にオンラインで和解協議も行う。昨