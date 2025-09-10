鬼怒川の堤防決壊により浸水した茨城県常総市役所庁舎。災害派遣の自衛隊車両なども水に漬かった＝2015年9月茨城県常総市の鬼怒川の堤防が決壊した2015年9月の関東・東北豪雨から10日で、10年を迎えた。常総市は「被災した市から、災害に強い市へ」とのスローガンを掲げ、防災倉庫の整備や防災教育、自主防災組織の設立などを支援し、意識向上に注力してきた。神達岳志市長は「10年前から格段に意識が上がっている」と胸を張る