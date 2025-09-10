歌舞伎俳優片岡愛之助（53）が9日、都内で、大正製薬ダイレクト「おなかの脂肪プレミアム」公式アンバサダー就任発表会に出席した。食事のバランスや運動に気をつけている愛之助は「妻と加圧トレーニングに行ってます。一緒に行った時は、並んでやってます」と、妻で女優藤原紀香について触れた。甘いものも大好きで「時々、疲れた時に甘いものを食べたくなる。妻には『私も食べたくなるじゃないの』と言われて、妻も食べてる時が