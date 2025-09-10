俳優岡田将生（36）が9日、都内で映画「アフター・ザ・クエイク」（10月3日公開、井上剛監督）舞台あいさつ付プレミア上映会に出席した。妻で女優の高畑充希（33）の妊娠発表後、国内初の公の場への登場となった。デビュー作でともに舞台あいさつに立った佐藤浩市（64）も同席。ボケるか、真面目かで悩んだ30年後の姿を真面目に「佐藤浩市さんのような日本を代表する俳優になりたい」と答えた岡田だったが、佐藤は「それはボケだろ