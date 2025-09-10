元超新星のソンモ（38）が9日、都内でソロデビュー10年、日本デビュー16年を記念したイベントを開いた。今日10日発売のベストアルバム「YOU＆ME」から新曲「just one promise」など全13曲を熱唱した。新曲について「僕は個人的にすごく好きな曲です。日本語バージョンと韓国語バージョンがあるんです。いつか韓国語バージョンも聞いてほしい」と話した。