妻夫木聡（44）が9日、都内で行われた主演映画「宝島」（大友啓史監督、19日公開）東京プレミアに登壇。「映画は社会の中では小さいかも知れない。でも、1％でも誰かの人生、世界が変わるのであれば映画の力を信じたい。この映画には力があると心から信じています」と、たぎる思いを熱く訴えた。映画は戦後に米軍統治下に置かれた沖縄で、米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれる若者の姿を描いた。