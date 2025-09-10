◆前回までのあらすじセレブ専業主婦の愛梨と、自由気ままな独身のまりかとの仲が急速に縮まる一方、仕事と育児で疲弊していた由里子にもある出来事が…。▶前回：37歳専業主婦、子どもを預けて夜遊びへ。21時の麻布十番で見た“ある真実”とはほろ苦い誘惑：由里子（38歳）大手生命保険会社勤務月曜の朝は、いつも気が重い。土日を家族で過ごし、すっかり甘えモードになっている美桜を夕方まで保育園に預けなければならない