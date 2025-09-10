◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）リーグ優勝消滅後の初戦に一戦必勝で臨んだ。今季２戦２敗だった床田から初回７連打で６得点と打線がつながり、３連勝で勝率５割復帰。阿部監督は「素晴らしい集中力だった」と攻撃陣をたたえた上で、５回４失点と課題が残った先発の戸郷に修正を求めた。「課題は明確ですし、次につなげてほしい。もうちょっと精度を上げないといけない」２年連続で開幕投手を託