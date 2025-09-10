◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６―４広島（９日・東京ドーム）マルティネスは東京Ｄに大歓声を背に、天を見上げた。６―４の９回。１死から打率リーグトップの小園を１５３キロ直球で空振り三振に仕留ると、最後はモンテロを直球で右飛に料理した。１０試合連続セーブで自身２度目のシーズン４０セーブに到達。球団では１３年西村健太朗（４２セーブ）、０８年クルーン（４１セーブ）に次ぎ３人目で、中日で４３セーブを挙げた昨