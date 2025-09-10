女優の内田理央が、プライベートの様子を公開した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、２０１８年に死去したアニメーション監督の高畑勲さんの軌跡をたどる展覧会「高畑勲展―日本のアニメーションを作った男。」を訪れた様子をシェア。「凄かった…。貴重な資料や原画を間近で見ることができて、ただただ感動でした」と感想を記すと、キャミソールにセットアップをあわせたブラックコーデを披露した。