株式会社ラスターは、ジムニー専門パーツブランド「BEYOND JAPAN」の新カスタムスタイル「CODE23」を発表した。 同カスタムスタイルは、ミディアムグレーのボディにステンレスやメッキ調のパーツを組み合わせ、落ち着きの中に煌めきを加えたクラシカルなジムニースタイルを提案する。専用バンパーやメッキ調グリル、クロームホイールを採用し、上質感と統一感を演出。渋み