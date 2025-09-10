「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）２年ぶり７度目のリーグ制覇から翌戦となった阪神は、ＤｅＮＡに今季６度目の完封負け。その中で、近本光司外野手（３０）がリーグ最多安打をキープする２安打に加え、三回の第２打席からは登場曲を嵐の「感謝カンゲキ雨嵐」に変更するなど、感謝の思いを表現。４万２６４０人のファンに向けた、御礼の夜となった。ファンへの感謝を伝える方法はプレーだけではない。リーグ優勝後