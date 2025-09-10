「阪神０−３ＤｅＮＡ」（９日、甲子園球場）阪神は今季６度目の完封負けで、連勝が４でストップ。先発・村上が二回に３本の二塁打で３点を先制され、７回４安打３失点で４敗目。打線はＤｅＮＡ先発・ケイの攻略に苦しみ、三塁を踏めずに７回３安打無失点の好投を許した。藤川監督は「負ければまたそれはいい糧。課題に出る分にはいい」と前向きだった。藤川監督との一問一答は以下の通り。◇◇−村上は三回以降、持